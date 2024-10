Milan, folta concorrenza in Premier League per Frendrup del Genoa (Di lunedì 21 ottobre 2024) In principio fu il Liverpool, con l`allora allenatore Jurgen Klopp che ne tesse pubblicamente le lodi. Oggi a interessarsi a Morten Frendrup Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) In principio fu il Liverpool, con l`allora allenatore Jurgen Klopp che ne tesse pubblicamente le lodi. Oggi a interessarsi a Morten

Milan - occhi al centro. Cardoso o Frendrup. Caccia al vice Fofana - Insomma: in un Diavolo che ha bisogno di presenza davanti a una difesa troppo spesso ballerina, farebbe (molto) comodo un altro centrale per il centrocampo a due, in attesa della maturazione dei promettenti 19enni Zeroli e Vos. Musah invece "è ancora un giocatore di conduzione, ma non di passaggio", le parole del tecnico. (Sport.quotidiano.net)