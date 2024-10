Mike: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie di Rai 1 che omaggia Bongiorno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mike: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie di Rai 1 che omaggia Bongiorno. Trama, cast, attori, location, personaggi, libro, quante puntate, episodi, durata, streaming Mike è la miniserie in onda su Rai 1 il 21 e 22 ottobre 2024 in prima visione e dedicata alla storia di Mike Bongiorno, il grande conduttore che avrebbe compiuto in questi mesi 100 anni, interpretato da Claudio Gioè. La trama della serie è tratta dal libro biografico La versione di Mike, scritto dallo stesso Mike in collaborazione con il figlio Nicolò Bongiorno nel 2007. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere la serie Mike? Ecco tutte le informazioni. Trama La serie di Rai 1 Mike racconta la vita di Mike Bongiorno a cento anni dalla sua nascita e nel periodo in cui si festeggia il 70esimo anniversario della nascita della tv. Tpi.it - Mike: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie di Rai 1 che omaggia Bongiorno Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)che c’è dadi Rai 1 che. Trama, cast, attori, location, personaggi, libro, quante puntate, episodi, durata, streamingè lain onda su Rai 1 il 21 e 22 ottobre 2024 in prima visione e dedicata alla storia di, il grande conduttore che avrebbe compiuto in questi mesi 100 anni, interpretato da Claudio Gioè. La trama della serie è tratta dal libro biografico La versione di, scritto dallo stessoin collaborazione con il figlio Nicolònel 2007. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere la serie? Ecco tutte le informazioni. Trama La serie di Rai 1racconta la vita dia cento anni dalla sua nascita e nel periodo in cui si festeggia il 70esimo anniversario della nascita della tv.

