Migranti: oggi in cdm il decreto sui paesi sicuri per evitare altri casi Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Dopo lo stop della magistratura al trasferimento dei Migranti in Albania, la premier ha annunciato per oggi un decreto sui paesi sicuri. Mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella invita al dialogo tra le istituzioni e la Cei si scaglia contro i centri all'estero "i Migranti non sono pacchi", Meloni è intenzionata ad andare avanti inserendo dei correttivi alla legge per evitare altri casi Albania che ha visto il rientro dei 12 Migranti proveniente da Egitto e Bangladesh. Si tratta di paesi non sicuri secondo una precedente sentenza europea che pertanto non possono essere rimpatriati, seppure arrivati nel nostro paese irregolarmente.  Gli uffici legislativi di Palazzo Chigi, in queste ore, sono al lavoro per confezionare il testo che verrà portato al tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato questa sera alle 18:00.

