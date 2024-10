Messina, muore in ospedale a 7 anni dopo due giorni di febbre alta. Cos’è successo (Di lunedì 21 ottobre 2024) muore a 7 anni in ospedale dopo due giorni di febbre alta, shock a Messina. La bambina non aveva altre patologie: cosa succederà ora Una tragedia che ha sconvolto tutta la città di Messina ma non solo, quella che ha strappato la vita ad una bambina di soli 7 anni. La piccola ha perso la vita questa notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico della città, dopo che vi era arrivata tra sabato e domenica con una febbre altissima. I sanitari hanno provato di tutto per salvarla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. muore a 7 anni dopo due giorni di febbre alta: Cos’è successo (cityrumors.it / ansafoto)L’unico sintomo che la bambina presentava era quello della febbre, che da diversi giorni era molto alta e non accennava a scendere. I genitori, allarmati da questa situazione, hanno quindi prima chiamato il pediatra di famiglia e poi si sono rivolti al pronto soccorso. Cityrumors.it - Messina, muore in ospedale a 7 anni dopo due giorni di febbre alta. Cos’è successo Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)a 7induedi, shock a. La bambina non aveva altre patologie: cosa succederà ora Una tragedia che ha sconvolto tutta la città dima non solo, quella che ha strappato la vita ad una bambina di soli 7. La piccola ha perso la vita questa notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico della città,che vi era arrivata tra sabato e domenica con unaaltissima. I sanitari hanno provato di tutto per salvarla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.a 7duedi(cityrumors.it / ansafoto)L’unico sintomo che la bambina presentava era quello della, che da diversiera moltoe non accennava a scendere. I genitori, allarmati da questa situazione, hanno quindi prima chiamato il pediatra di famiglia e poi si sono rivolti al pronto soccorso.

