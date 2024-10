Dilei.it - Marina Di Guardo torna single, è finita con lo storico compagno: Chiara Ferragni coinvolta

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Die la figliapiù unite che mai. Soprattutto in questo periodo, dove entrambe sono alle prese con una separazione importante. L’imprenditrice digitale con l’ex marito Fedez, la scrittrice con ildi vecchia data Frank Kelcz. La madre dell’influencer ha infatti chiuso la sua lunga relazione con il manager inglese: una profonda crisi, causata anche dai problemi della, avrebbe spezzato via l’armonia e la serenità di coppia.Di: ècon loFrank KelczDiè di nuovo: èla sua lunga storia d’amore con Frank Kelcz. Come riporta Dagospia, “nei salotti meneghini che contano non si parla d’altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni della inaspettata separazione.