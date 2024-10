Maltempo, improvvisa voragine sulla statale: auto inghiottita dal buco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Maltempo sta colpendo maggior parte dell’Italia, in particolare l’Emilia Romagna dove circa 175 millimetri di pioggia sono caduti a Bologna e sui comuni limitrofi. Un giovane di 20 anni è morto nell’auto travolta dall’acqua e 3000 persone sono state evacuati. Per la giornata di oggi si attende un miglioramento almeno al Centro-Nord, mentre il Maltempo insisterà ancora all’estremo Sud e in Sicilia, dove si potranno verificare situazioni di criticità a causa di locali nubifragi. In Calabria un improvvisa voragine si è aperta sull’asfalto inghiottendo un’auto. Leggi anche: Maltempo, acqua in autostrada: tratto chiuso al traffico Leggi anche: Maltempo, è morto un ragazzo: tragedia senza fine improvvisa voragine sulla statale In Calabria si fa sentire l’ondata di Maltempo che sta passando su alcune regioni. Tvzap.it - Maltempo, improvvisa voragine sulla statale: auto inghiottita dal buco Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilsta colpendo maggior parte dell’Italia, in particolare l’Emilia Romagna dove circa 175 millimetri di pioggia sono caduti a Bologna e sui comuni limitrofi. Un giovane di 20 anni è morto nell’travolta dall’acqua e 3000 persone sono state evacuati. Per la giornata di oggi si attende un miglioramento almeno al Centro-Nord, mentre ilinsisterà ancora all’estremo Sud e in Sicilia, dove si potranno verificare situazioni di criticità a causa di locali nubifragi. In Calabria unsi è aperta sull’asfalto inghiottendo un’. Leggi anche:, acqua instrada: tratto chiuso al traffico Leggi anche:, è morto un ragazzo: tragedia senza fineIn Calabria si fa sentire l’ondata diche sta passando su alcune regioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo e allerta - Costantino : "Nonostante la pioggia incessante i disagi sono stati contenuti" - "Una giornata difficile, che però ha messo in evidenza una buona risposta della macchina amministrativa e del comparto tecnico del Comune. Nonostante la pioggia incessante e di forte intensità che ha colpito il territorio comunale per tutta la notte ed un'intera mattinata, sia in centro che in... (Reggiotoday.it)

Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 18 ottobre 2024 : dove sono previsti temporali - Allerta gialla a Roma e nel Lazio per il maltempo venerdì 18 ottobre 2024. Attese piogge e precipitazioni, temporali soprattutto nella zona sud.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo e dissesti idrogeologici in montagna - Coldiretti : “Gli agricoltori sono i custodi naturali” - È fondamentale adottare approcci di pianificazione territoriale sostenibile, che proteggano il suolo e l’ambiente, promuovendo soluzioni infrastrutturali che rispettino la natura e preservino il territorio per le generazioni future, non solo in montagna bensì su tutto il territorio della nostra provincia. (Bergamonews.it)