Maltempo, fiumi esondano in Emilia-Romagna, un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Situazione difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Trovato il corpo senza vita di un disperso a Pianoro: si chiamava Simone Farinelli, 20 anni. Forti temporali si sono registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a Catania. Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria Tg24.sky.it - Maltempo, fiumi esondano in Emilia-Romagna, un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Situazione difficile in varie zone dell’,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Trovato il corpo senza vita di un disperso a: si chiamava Simone Farinelli, 20 anni. Forti temporali si sono registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade comea Catania. Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - fiumi esondano in Emilia-Romagna - un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni. LIVE - Trovato il corpo senza vita di un disperso a Pianoro: si chiamava Simone Farinelli, 20 anni. Forti temporali si sono registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a Catania. Situazione difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. (Tg24.sky.it)

Maltempo : Santanchè - 'condoglianze per giovane vittima Pianoro e vicinanza a popolazioni' - Roma, 20 ott. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Grazie a tutti coloro che si stanno impegnando in queste ore nelle operazioni di soccorso”. (Adnkronos) - "Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia della giovane vittima che ha perso la vita a Pianoro e tutta la mia solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo. (Liberoquotidiano.it)

Maltempo - Bologna “sotto una slavina d’acqua” : morto un giovane a Pianoro - . giovane era rimasto incastrato con sua fratello nella loro automobile e, nel tentativi di fuggire, è stato trascinato via dalle acque; in Emilia Romagna oggi vige l'allerta arancione e il rischio maggiore sembrerebbe essere passato L'articolo Maltempo, Bologna “sotto una slavina d’acqua”: morto un. (Ildifforme.it)