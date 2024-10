Luigi Rocca, morto l’ex calciatore dell’Inter: malore durante una partita con gli amici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’Inter. l’ex calciatore aveva 61 anni e domenica 20 ottobre stava disputando una partita tra amici a Piacenza, sua città d’origine, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni colto da un malore improvviso.Leggi anche: Muore durante un incontro romantico con un ragazzo conosciuto su Tinder: aperta un’inchiesta Luigi Rocca è stato trasportato in elicottero all’ospedale Guglielmo da Saliceto, ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto giunti ai suoi familiari. Thesocialpost.it - Luigi Rocca, morto l’ex calciatore dell’Inter: malore durante una partita con gli amici Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mondo del calcio è in lutto per la morte di, ex centrocampista che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la magliaaveva 61 anni e domenica 20 ottobre stava disputando unatraa Piacenza, sua città d’origine, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni colto da unimprovviso.Leggi anche: Muoreun incontro romantico con un ragazzo conosciuto su Tinder: aperta un’inchiestaè stato trasportato in elicottero all’ospedale Guglielmo da Saliceto, ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto giunti ai suoi familiari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Luigi Rocca - ex calciatore dell’Inter : fatale un malore in campo durante una partita tra amici - E quello della Pontenurese: “Stretti ai familiari di Luigi Rocca per la prematura scomparsa” . Anche da mister aveva iniziato la carriera con le giovanili del Piacenza, per poi guidare anche il Fanfulla, il Fiorenzuola e il Codogno. Rocca, nato a Coli, era cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Milano, 21 ottobre 2024 – Lutto nel mondo del calcio: l’ex calciatore dell’Inter Luigi Rocca è ... (Ilgiorno.it)

Morte di Luigi Rocca : il calcio piange l’ex centrocampista dell’Inter - La sua lunga carriera, che ha abbracciato sia il ruolo di calciatore sia quello di allenatore, sottolinea l’importanza di contribuire attivamente alla comunità calcistica, non solo sul campo ma anche dietro le quinte. Rocca non è solo un ex atleta, ma anche un esempio di dedizione e amore per il gioco. (Gaeta.it)

Malore durante partita con amici : morto ex calciatore Inter Luigi Rocca - Rocca stava disputando una partita domenicale tra amici a Piacenza, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni. (Imolaoggi.it)