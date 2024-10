Luciano si sveglia dal coma e pensa di essere nel 1980: “Non so chi siano mia moglie e mio figlio” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luciano, un uomo di 63 anni, si è risvegliato da un coma durato cinque anni dopo un incidente avvenuto nel 2019, ma la sua mente era rimasta ancorata al 1980. Convinto di avere ancora 24 anni, ha scoperto con stupore che erano passati quasi quattro decenni, e molti eventi significativi della sua vita gli erano stati completamente cancellati dalla memoria. Luciano ha raccontato la sua incredulità durante i primi momenti del risveglio. Non riconosceva né la tecnologia moderna né le persone intorno a lui. Chiedeva insistentemente della madre, che era già deceduta, e non poteva credere di avere una moglie e un figlio adulto. La prima volta che ha visto sua moglie, non la riconosceva affatto: non era la giovane fidanzata che ricordava, ma una donna anziana. Thesocialpost.it - Luciano si sveglia dal coma e pensa di essere nel 1980: “Non so chi siano mia moglie e mio figlio” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), un uomo di 63 anni, si è rito da undurato cinque anni dopo un incidente avvenuto nel 2019, ma la sua mente era rimasta ancorata al. Convinto di avere ancora 24 anni, ha scoperto con stupore che erano passati quasi quattro decenni, e molti eventi significativi della sua vita gli erano stati completamente cancellati dalla memoria.ha raccontato la sua incredulità durante i primi momenti del risveglio. Non riconosceva né la tecnologia moderna né le persone intorno a lui. Chiedeva insistentemente della madre, che era già deceduta, e non poteva credere di avere unae unadulto. La prima volta che ha visto sua, non la riconosceva affatto: non era la giovane fidanzata che ricordava, ma una donna anziana.

