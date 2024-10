LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 7-61 2-2 primo turno Atp Vienna 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 7-6(1) 2-2, primo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Davidovich Fokina, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Ultimi tornei stagionali per il tennista azzurro, che ha vissuto un 2024 al di sopra di ogni aspettativa e vuole chiuderlo nel migliore dei modi. Sul veloce di Vienna sarà chiamato a ribaltare il pronostico della vigilia contro lo spagnolo Davidovich Fokina, reduce dal secondo turno a Stoccolma e leggermente favorito. 1-1 i precedenti; chi vince trova Struff o De Minaur. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Centre Court dalle ore 14:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Ultimi tornei stagionali per il tennista azzurro, che ha vissuto unal di sopra di ogni aspettativa e vuole chiuderlo nel migliore dei modi. Sul veloce disarà chiamato a ribaltare il pronostico della vigilia contro lo spagnolo, reduce dal secondoa Stoccolma e leggermente favorito. 1-1 i precedenti; chi vince trova Struff o De Minaur. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati comeincontro di giornata sul Centre Court dalle ore 14:00.

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : tiebreak dominato dal romano - Scappa via il rovescio in back difensivo dell’iberico, che torna ora alla battuta. 15-0 Si parte con la prima al corpo vincente dello spagnolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DOPO COBOLLI) 40-15 Terzo ACE dell’azzurro. 00. 40-15 A metà rete il rovescio del romano. (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Fucsovics - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : in campo dopo Cobolli-Davidovich - Poi Berrettini! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna, di fronte Matteo Berrettini e Marton Fucsovics. Il romano ritrova il potente ungherese dopo il 1° turno di Wimbledon, che tanta paura destò agli appassionati azzurri di tennis, ma che diede il “la” alla magnifica prestazione di Berrettini sul Centre Court contro Jannik Sinner. (Oasport.it)

