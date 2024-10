L’importanza dello sport per giovani e adulti con emofilia: il progetto “Atleti con la A” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre, il CUS Catania ha ospitato un evento significativo dedicato all’emofilia, intitolato “Atleti con la A”. Questo progetto, realizzato da Sobi Italia con il supporto di FedEmo, Coni e Fidal, ha come obiettivo principale quello di educare e informare bambini, giovani adulti e i loro caregiver sui benefici dell’attività fisica. Attraverso questo approccio, si intende migliorare la qualità della vita di chi vive con questa patologia rara, abbattendo tabù e stimolando le nuove generazioni a praticare sport. emofilia: una malattia rara con un impatto profondo L’emofilia è una malattia emorragica ereditaria che provoca una carenza nei fattori della coagulazione, con conseguenti sanguinamenti che interessano prevalentemente le articolazioni. Gaeta.it - L’importanza dello sport per giovani e adulti con emofilia: il progetto “Atleti con la A” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 19 ottobre, il CUS Catania ha ospitato un evento significativo dedicato all’, intitolato “con la A”. Questo, realizzato da Sobi Italia con il supporto di FedEmo, Coni e Fidal, ha come obiettivo principale quello di educare e informare bambini,e i loro caregiver sui benefici dell’attività fisica. Attraverso questo approccio, si intende migliorare la qualità della vita di chi vive con questa patologia rara, abbattendo tabù e stimolando le nuove generazioni a praticare: una malattia rara con un impatto profondo L’è una malattia emorragica ereditaria che provoca una carenza nei fattori della coagulazione, con conseguenti sanguinamenti che interessano prevalentemente le articolazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“L’importanza della consulenza in un progetto SAP” - . L’artificial intelligence è in grado di proporre a dirigenti e dipendenti una serie di best practices e di automazioni per snellire i processi aziendali. Se si adotta una soluzione on-permise, la sicurezza è a carico dell’azienda che utilizza il software, mentre se si opta per l’utilizzo del cloud la sicurezza sarà a carico di chi sviluppa il programma. (Zon.it)