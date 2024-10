Lanazione.it - L’ex pm del pool tra i giovani: "Restiamo padroni delle scelte"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Interrogando l’intelligenza artificiale esce fuori che sono stato giudice della Corte Costituzionale. Ma non è vero" racconta Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, saggista e scrittore ospite del ’Festival Luce! 2024’ interagendo con i ragazzi presenti nel Salone dei Cinquecento. "Da questo errore della IA cosa emerge? Che l’IA può aiutarci a incrementare la nostra conoscenza ma va stimolata, non bisogna fidarsi subito" continuamagistrato illustrando il legame tra IA, libertà e diritti. "L’Intelligenza Artificiale può influenzarci nel formare le nostre opinioni, per cui occorre essere attrezzati per non cadere nei tranelli" aggiunge Colombo coinvolgendo gli studenti nel suo intervento durante il quale che "occorre sempre avere il pallino in mano".