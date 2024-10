Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 21 ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212024 Ariete Siete un fuoco che arde di continuo, le fiamme della creatività raggiungono il settore finanziario, come conferma l'ottima Luna in Gemelli, mentre Venere dà maggior movimento e dinamismo all'amore. Conturbante feeling erotico, Giove può far nascere una nuova relazione molto seria. Marte si dirige verso la famiglia: che cosa succede da voi, quale evento si prepara? Toro Delizioso anche oggi il profumo della Luna, profumo di mosto selvatico che arriva dalla vigna dei vostri amori. Venere è ritornata amica, Marte è sexy, lescelgono voi, non mancate questo appuntamento con la felicità.