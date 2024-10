Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa (Di lunedì 21 ottobre 2024) I primi due anni del governo Meloni, lo scontro con la magistratura dopo la sentenza del tribunale di Roma sui rimpatri dei migranti dei centri in Albania, e il maltempo che sta flagellando l'Emilia i temi che occupano le prime pagine dei principali quotidiani Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I primi due anni del governo Meloni, lo scontro con la magistratura dopo la sentenza del tribunale di Roma sui rimpatri dei migranti dei centri in Albania, e il maltempo che sta flagellando l'Emilia i temi che occupano ledei principali

Prime pagine 21 ottobre : Napoli - Conte spietato. Inter - oro Lautaro. Cura Juve per il gol. Milan - Leao cerca un posto - Stasera il posticipo Verona-Monza chiude l'ottava giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica... (Calciomercato.com)

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre : la rassegna stampa di Sky TG24 - Domani il Cdm per fissare i nuovi criteri per i rimpatri: il Colle vigila. Il ministro Nordio attacca il tribunale di Roma e le opposizioni insorgono. Le aperture dei giornali sono ancora dedicate agli strascichi politici dello stop al "modello Albania" per i migranti. Medioriente, drone di Hezbollah sulla casa di Netanyahu, che accusa l'Iran. (Tg24.sky.it)