Le monelle Julia Fox e Bella Thorne conquistano il red carpet del Festival del Cinema di Roma Serena Rossi e Barbara Ronchi si tengono per mano | Chi ti ama non ti trattiene ma ti lascia andare

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024)Fox erubano la scena aldeldiIl reddeldeldiha visto due coppie di spicco nella sua quinta serata, e nessuna ha attirato più attenzione diFox e. Queste due attrici americane audaci e coraggiose hanno fatto un’apparizione sorprendente per presentare il nuovo film di Tony Kaye, The Trainer. Con il loro fascino ribelle, hanno sicuramente aggiunto un tocco in più all’edizione di quest’anno. Scelte di moda audaci e un’anteprimatografica unica Nel film, Vito Schnabel, che è apparso anche lui sul redvestito di bianco, interpreta un ruolo chiave nella storia. Noto fan di, l’apparizione di Schnabel ha aggiunto un pizzico di eleganza all’evento.