L'allerta per il 22 ottobre: piena del Reno in transito (Di lunedì 21 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYallerta arancione per piene dei fiumi e gialla per criticità idrogeologica. È la nuova allerta diramata da Arpae e Protezione civile per la giornata di martedì 22 ottobre. Sono previste precipitazioni a carattere di locale rovescio in Bolognatoday.it - L'allerta per il 22 ottobre: piena del Reno in transito Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYarancione per piene dei fiumi e gialla per criticità idrogeologica. È la nuovadiramata da Arpae e Protezione civile per la giornata di martedì 22. Sono previste precipitazioni a carattere di locale rovescio in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Emilia Romagna - nuova allerta meteo rossa per martedì 22 ottobre - Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello di allerta per il transito della piena del Po. Allerta arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana. (Tg24.sky.it)

Previsioni meteo - torna il maltempo in provincia di Livorno : martedì 22 ottobre allerta gialla per rischio idrogeologico - Torna il maltempo nei comuni della provincia di Livorno, già duramente colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi, e con esso anche una nuova allerta meteo per rischio frane e allagamenti. La sala operativa della protezione civile regionale, infatti, nella giornata di oggi ha emesso un nuovo... (Livornotoday.it)

Allerta meteo Roma e Lazio 22 ottobre : pioggia e temporali - Pioggia sparsa tra Roma e il resto del Lazio sono le previsioni del meteo per domani, 22 ottobre. Giornata di allerta meteo sul territorio della regione.Continua a leggere . (Fanpage.it)