La petizione e le promesse: "La situazione?. È peggiorata" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Che cosa è cambiato? Che cosa è ulteriormente peggiorato, semmai". Esattamente un anno fa Gianfranco Bordoni, da pendolare, fu tra i promotori della petizione sulla piattaforma change.org "Opponiamoci ai continui e ingiustificabili disservizi di Trenord". Era appena trascorsa la seconda estate di stop alla circolazione ferroviaria tra Tirano e Colico e tutto era tornato come prima: i treni avevano ripreso a circolare in ritardo, con il solito corollario di guasti e cancellazioni. Di qui l'idea della petizione che, al raggiungimento delle duemila firme, si sarebbe tradotta nella richiesta di un incontro con l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Così è stato, ma "ho ascoltato tante belle parole, che non sono diventate fatti – commenta Bordoni – e la grottesca commedia di chi gestisce il servizio di trasporto pubblico su rotaia continua".

