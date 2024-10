La città racconta - Ciclorappresentazioni sulla Padova invisibile 2024 - Terzo appuntamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da barriera Saracinesca al nodo idraulico del Bassanello. Da barriera Vittorio Emanuele a porta santa Croce. Da porta Pontecorvo al nodo idraulico di Voltabarozzo Ritornano in una nuova veste le nostre ciclorappresentazione per scoprire luoghi, fatti e memorie a Padova Sud e in città.Ogni Padovaoggi.it - La città racconta - Ciclorappresentazioni sulla Padova invisibile 2024 - Terzo appuntamento Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da barriera Saracinesca al nodo idraulico del Bassanello. Da barriera Vittorio Emanuele a porta santa Croce. Da porta Pontecorvo al nodo idraulico di Voltabarozzo Ritornano in una nuova veste le nostre ciclorappresentazione per scoprire luoghi, fatti e memorie aSud e in.Ogni

La città racconta - Ciclorappresentazioni sulla Padova invisibile 2024 - Terzo appuntamento - Ritrovo ore 9.15, davanti all'ex Foro Boario, Prato della Valle, lato sud. Progetto e conduzione: Roberto Bettella. La città delle idee 2024-2025, attività realizzata con il contributo del Comune di ... (padovaoggi.it)

