Velvetgossip.it - Kate Middleton, la svolta inattesa per le festività di Natale

(Di lunedì 21 ottobre 2024), dopo l’annuncio della fine della chemioterapia, sta tornando gradualmente ai suoi impegni reali. Ma ovviamente è ancora molto presto per tornare a riempire la sua agenda come un tempo. Così anche sugli impegni per ledisi innesca un grande dubbio. Il mese di dicembre si avvicina sempre di più e in molti sono curiosi di sapere quest’anno chi siederà al tavolo della royal family nella storica tenuta familiare a Sandrigham, dove si è soliti celebrare il. A scatenare grandi dubbi è però, che per quest’anno potrebbe rifiutare l’invito di Buckingham Palace.indecisa per, foto Ansa – VelvetGossipLa salute dimette di nuovo a repentaglio gli impegni, anche a breve termine. La principessa ha terminato alla fine dell’estate il ciclo di chemioterapia preventiva.