Kaia Gerber e tutti i cloni di Audrey Hepburn (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato notte, a Los Angeles, si è tenuto l’Academy Museum Gala, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo dello spettacolo organizzato dall’Academy Museum of Motion Pictures. Sul red carpet le celebrity si sono divertite nell’omaggiare il cinema di ieri e di oggi con i propri look, alternando abiti da sera d’altri tempi ad audaci scelte di stile. Il più riconoscibile e nostalgico dell’edizione 2024? Quello di Kaia Gerber, una versione dark del My Fair Lady dress indossato nel 1964 da Audrey Hepburn. Mai come oggi l’attrice britannica degli Anni 60 è fonte d’ispirazione: prima Kendall Jenner, poi Lily Collins in Emily in Paris e ora Kaia Gerber. Tutte pazze per Audrey Hepburn, simbolo intramontabile di grazia e fascino. Amica.it - Kaia Gerber e tutti i cloni di Audrey Hepburn Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato notte, a Los Angeles, si è tenuto l’Academy Museum Gala, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo dello spettacolo organizzato dall’Academy Museum of Motion Pictures. Sul red carpet le celebrity si sono divertite nell’omaggiare il cinema di ieri e di oggi con i propri look, alternando abiti da sera d’altri tempi ad audaci scelte di stile. Il più riconoscibile e nostalgico dell’edizione 2024? Quello di, una versione dark del My Fair Lady dress indossato nel 1964 da. Mai come oggi l’attrice britannica degli Anni 60 è fonte d’ispirazione: prima Kendall Jenner, poi Lily Collins in Emily in Paris e ora. Tutte pazze per, simbolo intramontabile di grazia e fascino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Academy Museum Gala 2024: beauty look poetici e hollywoodiani sul red carpet - Il red carpet dell’Academy Museum Gala 2024 offre beauty look poetici e romantici. Dal fascino Old Hollywood e... vittoriano ... (amica.it)

Kaia Gerber, eroina di Orgoglio e Pregiudizio con un’acconciatura capelli vittoriana - Kaia Gerber ci fa sognare i boccoli, con la sua nuova acconciatura capelli da eroina di Orgoglio e Pregiudizio. Opera di Bryce Scarlett ... (amica.it)

Kaia Gerber nods to 'My Fair Lady' in an ornate black gown - Use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification. This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ... (msn.com)