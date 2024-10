Juventus hackerato account ufficiale X in inglese | aveva annunciato l’acquisto di Arda Guler FOTO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Curioso episodio social in casa. L’del club bianconero ha infattie l’imminente arrivo a Torino di. Il fantasista turco del Real Madrid sta trovando poco spazio nei Blancos, ma dopo l’investimento fatto nell’estate 2023 sembra inverosimile pensare ad una sua partenza ora. La chiave di lettura più probabile è quella di un hackeraggio dell’X della Juve, che è stata poi confermata dalla stessa società bianconera in un comunicato: “Il nostroè stato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @fcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema“. Welcome toGüler! ? The rising star of football is now part of the #family! Ready to make history together on this new journey? ? #Welcome#ForzaJuve pic.twitter.