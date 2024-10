Jey Uso: “Se dovessi affrontare i Motor City Machine Guns, mi piacerebbe farlo con mio fratello Jimmy” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata di SmackDown del 18 ottobre, Alex Shelley e Chris Sabin, noti come The Motor City Machine Guns, sono stati presentati ufficialmente come parte della WWE. Il leggendario tag team ha fatto il suo debutto sul ring e ha vinto, organizzando un number one contenders match contro i DIY per la settimana successiva. Durante un’intervista con Metro, Jey Uso ha parlato della possibilità di affrontare il duo, esprimendo il desiderio di riunirsi con suo fratello Jimmy Uso per un match del genere. Sebbene Jey sia attualmente concentrato sulla sua carriera in singolo, rimane aperto a una potenziale reunion, riconoscendo che gli Usos hanno già realizzato qualcosa di molto importante in carriera. Le sue parole “Se dovessi affrontare i Motor City Machine Guns, mi piacerebbe farlo con mio fratello Jimmy. Siamo il miglior tag team del mondo. Abbiamo ottenuto tutto. Zonawrestling.net - Jey Uso: “Se dovessi affrontare i Motor City Machine Guns, mi piacerebbe farlo con mio fratello Jimmy” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata di SmackDown del 18 ottobre, Alex Shelley e Chris Sabin, noti come The, sono stati presentati ufficialmente come parte della WWE. Il leggendario tag team ha fatto il suo debutto sul ring e ha vinto, organizzando un number one contenders match contro i DIY per la settimana successiva. Durante un’intervista con Metro, Jey Uso ha parlato della possibilità diil duo, esprimendo il desiderio di riunirsi con suoUso per un match del genere. Sebbene Jey sia attualmente concentrato sulla sua carriera in singolo, rimane aperto a una potenziale reunion, riconoscendo che gli Usos hanno già realizzato qualcosa di molto importante in carriera. Le sue parole “Se, micon mio. Siamo il miglior tag team del mondo. Abbiamo ottenuto tutto.

