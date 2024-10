Lettera43.it - Iron Maiden, morto l’ex cantante Paul Di’Anno: aveva 66 anni

(Di lunedì 21 ottobre 2024), storicobritco ed ex frontman deglinei primidella loro carriera, èall’età di 66. Lo ha annunciato la sua etichetta Conquest Music per conto dei familiari: «È mancato nella sua casa di Salisbury». Nato comeAndrews, fu voce della rockband di Steve Harris fra il 1978 con l’uscita dell’album omonimoe il 1981, anno del rilascio di Killers. Allontanatosi per la dipendenza da alcol e droghe nonché per conflitti con gli altri membri del gruppo, ha avuto una lunga carriera discografica come ospite di altri gruppi e come solista. Dadi esibiva in sedia a rotelle per i problemi di salute legati agli arti inferiori.