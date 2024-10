Il senno di prima. La guerra e la religione: difendiamo i bambini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il filosofo Cedric Cohen Skalli, Direttore del Bucerius Institute, Dipartimento di Storia Ebraica nell’Università di Haifa (Israele), ha rilasciato un’intervista a Domani del 14 settembre 2024. Il titolo riassume con chiarezza il suo pensiero: “I movimenti politico-religiosi sono i primi nemici della pace”. Iodonna.it - Il senno di prima. La guerra e la religione: difendiamo i bambini Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il filosofo Cedric Cohen Skalli, Direttore del Bucerius Institute, Dipartimento di Storia Ebraica nell’Università di Haifa (Israele), ha rilasciato un’intervista a Domani del 14 settembre 2024. Il titolo riassume con chiarezza il suo pensiero: “I movimenti politico-religiosi sono i primi nemici della pace”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saturday Night - Rachel Sennott svela : "Per la prima volta non ho avuto attacchi di panico" - Un personaggio nuovo "Parlando con lei al telefono" spiega Sennott "ovviamente, c'è ancora pressione. È così cool, intelligente e divertente, e penso che la incontrerò di persona la prima volta alla première". La star di Shiva Baby ha raccontato di non aver vissuto momenti critici come su altri set. (Movieplayer.it)