Il progetto che insegna a riparare le bici ai giovani con disturbi del neurosviluppo

È partito un nuovo progetto d'inclusione nel cuore della Brianza lecchese. La Nostra Famiglia, presso la sede di Bosisio Parini, lunedì 21 ottobre ha avviato il progetto formativo 'Come riparo la bici', un laboratorio per la manutenzione e riparazione delle biciclette rivolto a ragazzi e ragazze

Il Djing tra i banchi di scuola - l’insegnante è un dj : il progetto in un istituto sardo - L’obiettivo è quello di trasmettere ai ragazzi l’amore per la musica con la pratica. . L'articolo Il Djing tra i banchi di scuola, l’insegnante è un dj: il progetto in un istituto sardo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il dj si dice entusiasta dell'iniziativa, che ha già raccolto l’adesione di circa venti studenti. (Orizzontescuola.it)

Il progetto dell'associazione : insegnare ai ragazzi le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco - La nuova iniziativa. . . . L'associazione cesenate Assocuore, dopo aver donato e installato vari defibrillatori nei luoghi pubblici della città (fra gli ultimi quelli in piazza della Libertà, piazza del Popolo, piazza Almerici e Giardini Savelli), si impegna in un nuovo progetto a favore della comunità. (Cesenatoday.it)

Progetti di insegnamento in lingua inglese con AIESEC : adesioni entro il 15 dicembre per il progetto che parte da gennaio - Progetti di insegnamento in lingua inglese nelle scuole sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 da realizzare in collaborazione con l'Associazione AIESEC, organizzazione internazionale di studenti universitari, no profit, apolitica ed indipendente. L'articolo Progetti di insegnamento in lingua inglese con AIESEC: adesioni entro il 15 dicembre per il progetto che parte da ... (Orizzontescuola.it)