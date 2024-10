Il Napoli di Conte visto da Calamai e Corbo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Di seguito le considerazioni sul Napoli di Luca Calamai (ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport) tratte dal sito www.tuttomercatoweb.com. “Vola il Napoli di Conte. Antonio è già padrone della sua nuova creatura. In poco tempo ha riportato la squadra partenopea in testa alla classifica, ha rilanciato un talento come Kvara (suo il gol decisivo contro l’Empoli) e ha restituito al suo ruolo De Laurentiis. Che, siamo sicuri, non chiedeva altro se non di tornare a fare il suo mestiere di Presidente”. C’è anche il Napoli per la corsa allo Scudetto? “Non me la odi dire che il Napoli è la squadra favorita per lo scudetto. La corsa è ancora lunga. Di sicuro, lotterà per il titolo fino all’ultimo. Confermando quello che già sapevo e cioè che Conte se può lavorare solo su un obiettivo è micidiale. Il tecnico ha riacceso anche l’entusiasmo di un popolo speciale come quello azzurro. Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte visto da Calamai e Corbo Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Di seguito le considerazioni suldi Luca(ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport) tratte dal sito www.tuttomercatoweb.com. “Vola ildi. Antonio è già padrone della sua nuova creatura. In poco tempo ha riportato la squadra partenopea in testa alla classifica, ha rilanciato un talento come Kvara (suo il gol decisivo contro l’Empoli) e ha restituito al suo ruolo De Laurentiis. Che, siamo sicuri, non chiedeva altro se non di tornare a fare il suo mestiere di Presidente”. C’è anche ilper la corsa allo Scudetto? “Non me la odi dire che ilè la squadra favorita per lo scudetto. La corsa è ancora lunga. Di sicuro, lotterà per il titolo fino all’ultimo. Confermando quello che già sapevo e cioè chese può lavorare solo su un obiettivo è micidiale. Il tecnico ha riacceso anche l’entusiasmo di un popolo speciale come quello azzurro.

Il Napoli di Conte : Una squadra più fisica e pratica - Il difensore italiano è apprezzato per le sue doti fisiche, la concentrazione e la capacità di leggere il gioco, qualità che lo rendono ideale per il sistema difensivo di Conte, noto per il suo rigore tattico e l’organizzazione. Lukaku e McTominay: La nuova spina dorsale del Napoli di Conte Bergomi menziona l’arrivo di Lukaku e McTominay come simbolo della nuova identità del Napoli. (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli - tre le scelte decisive di Conte : una mossa l’hanno notata in pochi - La prestazione non è stata esattamente tra le più esaltanti di questo nuovo Napoli, che ha trovato in Conte un vero e proprio uomo simbolo e trascinatore. Proprio la modifica di Conte su questo ultimo aspetto è una mossa che in pochi hanno notato, ma che sembra essere stata una manna dal cielo per i partenopei che, dopo il gol su rigore firmato da Khvicha Kvaratskhelia, hanno blindato la porta ... (Spazionapoli.it)

News Napoli calcio - ballano due milioni per Kvara : reazione inaspettata di Conte - Era stato il nuovo tecnico infatti a convincere il presidente a volare durante gli Europei in Germania con un aereo privato a Dortmund, dove era andato in scena un incontro con il giocatore georgiano e il suo agente: all’epoca aperti alla possibilità del rinnovo. Conte infastidito dal possibile “caso Kvara” – La Presse – spazionapoli. (Spazionapoli.it)