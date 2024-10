“I Persiani” di Eschilo in scena allo Spazio Caverna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. Dopo La commedia più antica del mondo, il 26 ottobre alle 21, verrà messa in scena “La tragedia più antica del mondo” allo Spazio Caverna di Bergamo. Lo spettacolo – di Celesterosa in co-produzione con I Sacchi di Sabbia – con in scena Silvio Castiglioni e un gruppo di liceali, racconterà delle vicende de “I Persiani” di Eschilo. Quando nel 472 a.C. ad Atene va in scena la tragedia più antica del mondo, “I Persiani” di Eschilo, sono passati appena otto anni dalla guerra combattuta dagli Ateniesi contro l’esercito di Serse che ha invaso l’Attica e distrutto la città. Alla fine, gli Ateniesi avevano annientato l’aggressore nella battaglia navale di Salamina, ma le ferite di quell’attacco recente erano ancora aperte e ben visibili a tutti. Bergamonews.it - “I Persiani” di Eschilo in scena allo Spazio Caverna Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. Dopo La commedia più antica del mondo, il 26 ottobre alle 21, verrà messa in“La tragedia più antica del mondo”di Bergamo. Lo spettacolo – di Celesterosa in co-produzione con I Sacchi di Sabbia – con inSilvio Castiglioni e un gruppo di liceali, racconterà delle vicende de “I” di. Quando nel 472 a.C. ad Atene va inla tragedia più antica del mondo, “I” di, sono passati appena otto anni dalla guerra combattuta dagli Ateniesi contro l’esercito di Serse che ha invaso l’Attica e distrutto la città. Alla fine, gli Ateniesi avevano annientato l’aggressore nella battaglia navale di Salamina, ma le ferite di quell’attacco recente erano ancora aperte e ben visibili a tutti.

