Grande Fratello | anticipazioni della puntata di stasera

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal Gran Hermano a GF: Maica pronta a entrare in Casa. Chi invece volerà in Spagna? Una sorpresa per Lorenzo Il feeling tra Yulia e Giglio Lunedì 21 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Dal Gran Hermano a GF: una vera e propria contaminazione tra i due reality che porterà a uno “scambio” di concorrenti. Questa sera, infatti, è pronta a varcare la Porta Rossa Maica, moe concorrente del reality iberico. Chi saranno, invece, i due concorrenti italiani che voleranno in cambio in Spagna? L’intensa storia di Lorenzo, che racconterà le difficoltà affrontate durante la crescita nella periferia di Milano.