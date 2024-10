Grande Fratello 2024: anticipazioni e colpi di scena nella nona puntata del 21 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lunedì 21 ottobre 2024, gli spettatori di Canale 5 si preparano a seguire la nona puntata del Grande Fratello 2024, il noto reality show condotto da Alfonso Signorini. Questo episodio promette di essere particolarmente avvincente, grazie a un mix di tensione, confronti inaspettati e dinamiche interne tra i concorrenti. Con la presenza di opinioniste d’eccezione come Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, l’intensità della serata è garantita. Non mancheranno i commenti del pubblico, curati da Rebecca Staffelli, che si collegherà con i social per rivelare i sentimenti degli utenti. La nona puntata del Grande Fratello: cosa attendendersi Il pubblico potrà seguire la nona puntata del Grande Fratello 2024 a partire dalle ore 21:34. Gaeta.it - Grande Fratello 2024: anticipazioni e colpi di scena nella nona puntata del 21 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lunedì 21, gli spettatori di Canale 5 si preparano a seguire ladel, il noto reality show condotto da Alfonso Signorini. Questo episodio promette di essere particolarmente avvincente, grazie a un mix di tensione, confronti inaspettati e dinamiche interne tra i concorrenti. Con la presenza di opinioniste d’eccezione come Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, l’intensità della serata è garantita. Non mancheranno i commenti del pubblico, curati da Rebecca Staffelli, che si collegherà con i social per rivelare i sentimenti degli utenti. Ladel: cosa attendendersi Il pubblico potrà seguire ladela partire dalle ore 21:34.

Grande Fratello 2024 - stasera su Canale 5 : anticipazioni della diretta di lunedì 21 ottobre. Nomination - eliminati e sondaggi - Io trovo che ci siano momenti e momenti per fare battute, ci sono luoghi dove si possono fare e luoghi dove non si possono fare. Presente anche Rebecca Staffelli che darà voce ai sentimenti dei social. 15). Non solo, è previsto un confronto in diretta tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi dopo la battuta del piumone della scorsa puntata che tanto ha fatto indignare la ex concorrente del Gf. (Superguidatv.it)

Grande Fratello sondaggi 21 ottobre 2024 : chi sono i più votati - Le altre due posizioni sonono ccupate da Amanda Lecciso penultima e Yulia Bruschi ultima. Il pubblico da casa, infatti, è chiamato a votare per il concorrente che si intende salvare. In tale occasione è stato aperto un televoto da Alfonso Signorini in positivo. Al terzo posto, invece, si trova Amanda Lecciso, mentre l'ultima in classifica è Yulia Bruschi. (Tvpertutti.it)