Gaeta.it - Gorgonzola Dop: nuova campagna pubblicitaria multimediale tra tradizione e innovazione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consorzio per la Tutela del FormaggioDop sta lanciando unadi comunicazione innovativa e integrata che si estende sia in televisione che online. Questa iniziativa, che ha preso avvio il 20 ottobre e durerà fino al 16 novembre, mira a valorizzare l'immagine del rinomato, mettendo in risalto la sua naturale golosità e il suo riconoscimento a livello globale. Spot televisivo: il gesto iconico del dito Il cuore dellaè uno spot televisivo di 15 secondi, che utilizza un gesto iconico che rappresenta l'esperienza sensoriale del degustare ilDop. Il gesto del dito che si immerge nel formaggio è divenuto, negli anni, un simbolo riconosciuto del consorzio stesso. Questa creatività è stata concepita da Ideal e OutNow, entrambe parte del Gruppo This Is Ideal, e svela il claim promozionale "Tentazione infinita".