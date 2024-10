Facta.news - Gli agricoltori danesi non sono obbligati a piantare fiori per nutrire le api

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 è stata pubblicata una foto su Facebook in cui si vede un vigneto e, tra i filari, dei. Nella didascalia del post, si legge che «in Danimarca glitenuti per legge anel 5% della superficie coltivabile di loro proprietà perle api». Si tratta di una notizia falsa che circola online almeno da 3 anni. Contattato nel 2021 da diversi siti di fact-checking internazionali, il ministero dell’Ambiente danese aveva spiegato che la Danimarca «non ha una legislazione nazionale» che obbliga gliper il 5 per cento della superficie coltivabile di loro proprietà per salvaguardare le api.Esiste invece un programma di sovvenzioni europee per cui glidell’Unione europea posottenere un compenso per l’attuazione di pratiche più sostenibili nei loro terreni.