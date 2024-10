Gino Cecchettin: "Per Turetta non bramo la certezza della pena, niente potrà ridarmi Giulia" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gino Cecchettin porta a Viterbo il coraggio del dolore. Al festival "Pirati della bellezza" un intervento toccante e di profonda riflessione quello del padre di Giulia, la giovane uccisa nel novembre del 2023 vittima di femminicidio per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta.Cecchettin, al Viterbotoday.it - Gino Cecchettin: "Per Turetta non bramo la certezza della pena, niente potrà ridarmi Giulia" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)porta a Viterbo il coraggio del dolore. Al festival "Piratibellezza" un intervento toccante e di profonda riflessione quello del padre di, la giovane uccisa nel novembre del 2023 vittima di femminicidio per mano dell'ex fidanzato Filippo, al

Gino Cecchettin e il patriarcato : “Ci siamo dentro tutti - in famiglia serve un’educazione all’altruismo” - Alla fine non mi sono ritrovato nel ruolo di maschio alpha, forse non ne avevo il carattere. Mio padre si sentiva esentato, salvo per le punizioni corporali. E poi, ognuno di noi deve modificare il nostro linguaggio, stando attento a ogni singola parola. Le forme di violenza non sono solo femminicidi, ma ce ne sono altre di più sibilline. (Tpi.it)

Gino Cecchettin : “Educare contro il patriarcato per onorare Giulia. Con la fondazione saremo nelle scuole per parlare di violenza di genere - sessualità ed emotività” - . Nel contesto del festival "Women and the City", Gino Cecchettin ha concesso un'intervista toccante e riflessiva a La Stampa. L'articolo Gino Cecchettin: “Educare contro il patriarcato per onorare Giulia. Con la fondazione saremo nelle scuole per parlare di violenza di genere, sessualità ed emotività” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Toscana : Pegaso a Gino Cecchettin - in memoria della figlia Giulia. Giani : “Le sue parole mi hanno toccato il cuore” - "Vogliamo diffondere una cultura di rispetto e di consapevolezza per la tutela di qualsiasi forma di sopraffazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel consegnare il Pegaso della Toscana durante la terza edizione del Next Generation Fest a Firenze che Gino Cecchettin ha dedicato alla figlia Giulia L'articolo Toscana: Pegaso a Gino Cecchettin, in memoria ... (Firenzepost.it)