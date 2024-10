Favoreggiamento immigrazione clandestina, 13 arresti in tutta Italia. Meloni: “Continueremo a lavorare per difendere confini” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tredici persone sono state arrestate in tutta Italia per Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Questa mattina, lunedì, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei loro confronti, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura catanzarese. Gli arrestati sono ritenuti appartenenti a un’associazione dedita al Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al riciclaggio del denaro provento dell’attività illecita. Lapresse.it - Favoreggiamento immigrazione clandestina, 13 arresti in tutta Italia. Meloni: “Continueremo a lavorare per difendere confini” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tredici persone sono state arrestate inperdell’. Questa mattina, lunedì, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei loro confronti, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura catanzarese. Gli arrestati sono ritenuti appartenenti a un’associazione dedita aldell’e al riciclaggio del denaro provento dell’attività illecita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crotone - 13 arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - L’ordinanza è stata eseguita nelle province di Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti della Guardia di Finanza. . Tredici arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’associazione era articolata in cellule presenti in Italia e all’estero, i cui ... (Lapresse.it)

Arrestato 25enne albanese per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia - Facebook WhatsApp Twitter Un arresto significativo è avvenuto nella provincia di Udine, dove un cittadino albanese di 25 anni è stato preso in custodia dalle forze della Guardia di Finanza. Riflessioni sulle operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina L’operazione di Ugovizza non è un caso isolato, ma si inserisce all’interno di una strategia più ampia di contrasto ... (Gaeta.it)

Salerno - caporalato e favoreggiamento immigrazione clandestina : 2 arresti - Essendo emersi gravi indizi di reità, nei confronti dei titolari della struttura ricettiva, il Pubblico ministero di turno presso la Procura di Vallo della Lucania, ha disposto l’arresto del legale rappresentante della società che gestisce la struttura e del socio, disponendo gli arresti domiciliari. (Anteprima24.it)