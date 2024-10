F1 prove libere GP Messico 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La F1 saluta Austin, per rimanere nel continente americano. Il ventesimo appuntamento del calendarioandrà in scena al circuito Hermanos Rodriguez, che ospita il Gran Premio del. Il weekend di gara è atteso tra il 25 e il 27 ottobre, con il Circus impegnato in un back-to-back oltreoceano. La gara di casa di Sergio Perez seguirà lazione tradizionale, con tre sessioni dia disposizione di team e piloti. Le FP1 romperanno in ghiaccio, andando in scena tra le 20:30 e le 21:30 di venerdì. Poche ore più tardi sarà il momento delle FP2, attese a partire dalle 00.30 italiane di sabato. L’ultima sessione di, infine, è inper sabato, tra il 19:30 e le 20:30. Tutte le sessioni saranno disponibili insui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.