Emergenza alluvionale in Sicilia: interventi e stanziamenti per le zone colpite (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In seguito agli eventi alluvionali devastanti che hanno colpito la Sicilia il 19 e il 20 ottobre 2024, la giunta regionale ha dichiarato lo stato di Emergenza nelle aree gravemente danneggiate. Questa decisione è stata presa durante una riunione d’urgenza convocata dal presidente della Regione, Renato Schifani. Il governo regionale ha stanziato 2,8 milioni di euro provenienti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati a interventi rapidi e necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità nelle zone colpite. Nomina del commissario straordinario e azioni immediati Il dirigente generale del dipartimento Tecnico dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi, è stato nominato commissario straordinario per l’Emergenza. Gaeta.it - Emergenza alluvionale in Sicilia: interventi e stanziamenti per le zone colpite Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In seguito agli eventi alluvionali devastanti che hanno colpito lail 19 e il 20 ottobre 2024, la giunta regionale ha dichiarato lo stato dinelle aree gravemente danneggiate. Questa decisione è stata presa durante una riunione d’urgenza convocata dal presidente della Regione, Renato Schifani. Il governo regionale ha stanziato 2,8 milioni di euro provenienti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati arapidi e necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità nelle. Nomina del commissario straordinario e azioni immediati Il dirigente generale del dipartimento Tecnico dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi, è stato nominato commissario straordinario per l’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza siccità in Sicilia - Tripoli : "Non più tollerabili ritardi dalla regione nella gestione dell'emergenza" - “In Sicilia siamo in piena emergenza siccità e noi sindaci non riceviamo alcuna indicazione dalla regione su come muoverci”- lo afferma Filippo Maria Tripoli primo cittadino di Bagheria, che lancia un monito forte e condanna l'inefficienza della politica regionale. “Sono mesi che attendiamo di... (Palermotoday.it)

La grande sete in Sicilia - botta e risposta tra Musumeci e Regione sull'emergenza siccità - "La grave siccità della Sicilia sconta un ritardo nella programmazione e della manutenzione delle infrastrutture sicuramente pluridecennale, l'autorità di bacino idrogeologico è stata istituita dopo un trentennio, solo nel 2018. Il Consiglio dei Ministri il 6 maggio scorso ha deliberato per 12... (Agrigentonotizie.it)

La Sicilia tra siccità - razionamento e acqua gialla : l’emergenza e il modello Dubai - Ulteriori 14,2 milioni, all’interno del capitolo per gli investimenti nelle reti idriche, serviranno per le nuove condotte idriche di Agrigento e Caltanissetta. E dove sono state inserite queste somme? Nel progetto da 12 miliardi di euro del Ponte sullo Stretto. twitter. E mentre la lunga estate siciliana, che tanto piace ai turisti stranieri, sta continuando a tenere l’isola nella sua morsa, i ... (Lettera43.it)