Lapresse.it - È morto Paul Di’Anno, fu il primo cantante degli Iron Maiden

(Di lunedì 21 ottobre 2024), storico, èall’età di 66 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in un comunicato.Andrews, questo il suo vero nome, è deceduto nella sua casa di Salisbury, Wiltshire, in Inghilterra. Era malato da tempo e da anni era costretto in sedia a rotelle. Ha guidato la storica band metal per i primi due album, ‘’ del 1980 e ‘Killers’ del 1981, prima di essere sostituito dall’attualeBruce Dickinson. “A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte diAndrews, conosciuto professionalmente come”, si legge nel comunicato. “nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni”, scrivono i familiari come riportato dal Daily Mail.