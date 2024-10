Divieto di vendita dei cibi poco salutari e ultraprocessati: hanno impatto negativo sulla salute. Succede in Messico (Di lunedì 21 ottobre 2024) A partire da marzo, nelle scuole pubbliche del Messico sarà vietata la vendita di alimenti ultraprocessati. Questa misura è stata annunciata dal ministro della Pubblica istruzione, Mario Delgado, con l'obiettivo di migliorare la salute degli studenti. L'articolo Divieto di vendita dei cibi poco salutari e ultraprocessati: hanno impatto negativo sulla salute. Succede in Messico . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A partire da marzo, nelle scuole pubbliche delsarà vietata ladi alimenti. Questa misura è stata annunciata dal ministro della Pubblica istruzione, Mario Delgado, con l'obiettivo di migliorare ladegli studenti. L'articolodideiin

