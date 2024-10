Cremlino, 'Sandu presenti prove di accuse interferenze' (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente moldava Maia Sandu deve "fornire le prove" delle sue accuse di interferenze nelle elezioni nel Paese. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che Sandu aveva parlato di interferenze da parte di "gruppi criminali" che avrebbero danneggiato lei e la vittoria del 'sì' nel referendum sull'Unione europea. "Queste sono accuse molto serie e all'opinione pubblica devono essere mostrate prove", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Tass. Il Cremlino afferma che ci sono delle "anomalie" nell'aumento dei voti in Moldavia nei conteggi delle schede, che nelle ultime ore hanno visto un aumento delle preferenze per la presidente uscente europeista Maia Sandu e per il 'sì' nel referendum sull'Unione europea. Quotidiano.net - Cremlino, 'Sandu presenti prove di accuse interferenze' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente moldava Maiadeve "fornire le" delle suedinelle elezioni nel Paese. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, dopo cheaveva parlato dida parte di "gruppi criminali" che avrebbero danneggiato lei e la vittoria del 'sì' nel referendum sull'Unione europea. "Queste sonomolto serie e all'opinione pubblica devono essere mostrate", ha detto Peskov, citato dall'agenzia Tass. Ilafferma che ci sono delle "anomalie" nell'aumento dei voti in Moldavia nei conteggi delle schede, che nelle ultime ore hanno visto un aumento delle preferenze per la presidente uscente europeista Maiae per il 'sì' nel referendum sull'Unione europea.

