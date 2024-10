Anteprima24.it - Corsi gratis per certificazione Eipass: anche due laureati tra gli iscritti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno preso il via questa mattina presso la sede del CPIA di Salerno “Paulo Freire” in via Monticelli a Salerno le lezioni gratuite del progetto Adulti Digitali, rivolto a donne e uomini ai margini del mercato del lavoro di età compresa tra i 34 e i 50 anni. Il corso è gratuito e ha l’obiettivo di sviluppare le abilita? informatiche di base, per offrire un reinserimento sociale e lavorativo. Il CPIA di Salerno, guidato dalla dirigente scolastica Maria Montuori, è l’unico in Campania ad aver attivato i: venti i primitra cuidue