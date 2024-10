Tpi.it - Comune di Avetrana, ricorso in tribunale contro Disney Plus: “Stop alla serie su Sarah Scazzi”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildi, in provincia di Taranto, ricorre inper chiedere adi sospendere la messa in onda dellatv “: qui non è Hollywood”, che ripercorre la vicende dell’omicidio die che dovrebbe andare in onda sulla piattaforma streaming a partire dal 25 ottobre. Oggi, lunedì 21 ottobre, a quattro giorni dal debutto della, il sindaco Antonio Iazzi ha fatto sapere tramite una nota che l’Amministrazione comunale ha depositato uncautelare d’urgenza invocando la rettifica della denominazione dello sceneggiato e la sua “sospensione immediata”.