Comprati tutti i libri in vetrina. Il bel gesto delle insegnanti: "E' stata una gioia immensa" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Svuotata la vetrina della libreria Gori. E stavolta è davvero una bella notizia. Sull'esempio del movimento "Svuota la vetrina" nato appena pochi mesi fa a Milano (dopo che un anonimo cliente aveva acquistato tutti i libri esposti nella libreria Hoepli), una quindicina di insegnanti della scuola elementare "Fabrizio De André" , in pensione o ancora attive , in un solo pomeriggio ha acquistato una sessantina di libri di narrativa e per bambini. Una sorpresa speciale per Sandra Bandini che nel 2017 rilevò la storica libreria cartoleria Gori distinguendosi come libreria indipendente rispetto ai punti vendita della grande distribuzione, conquistando nello stesso anno il riconoscimento di Confesercenti come "campione d'impresa per tradizione e innovazione".

