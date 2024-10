Come scegliere il taglio capelli giusto con la regola del 55

Come scegliere il taglio capelli giusto con la regola del 5,5 (Di lunedì 21 ottobre 2024) La matematica non è un’opinione, ma un valido aiuto. Soprattutto quando si tratta di trovare il taglio capelli più giusto per sé. Esiste una formula matematica che molti parrucchieri, segretamente, utilizzano per risolvere un problema diffuso: quale acconciatura è la migliore per quel particolare tipo di volto? La formula è semplice e tira in ballo il numero 5. A seguire, lo svolgimento. E i tagli capelli più consigliati. Tra quelli di tendenza. taglio capelli corti e lunghi: la regola del 5,5 cm aiuta a scegliere quello perfetto Volete tagliarvi i capelli corti ma non avete il coraggio? C’è una regola, quella del 5,5 cm, che vi potrà rivelare, prima di procedere con le sforbiciate, se il taglio corto farà al caso vostro o no. Almeno, a livello estetico. Amica.it - Come scegliere il taglio capelli giusto con la regola del 5,5 Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La matematica non è un’opinione, ma un valido aiuto. Soprattutto quando si tratta di trovare ilpiùper sé. Esiste una formula matematica che molti parrucchieri, segretamente, utilizzano per risolvere un problema diffuso: quale acconciatura è la migliore per quel particolare tipo di volto? La formula è semplice e tira in ballo il numero 5. A seguire, lo svolgimento. E i taglipiù consigliati. Tra quelli di tendenza.corti e lunghi: ladel 5,5 cm aiuta aquello perfetto Volete tagliarvi icorti ma non avete il coraggio? C’è una, quella del 5,5 cm, che vi potrà rivelare, prima di procedere con le sforbiciate, se ilcorto farà al caso vostro o no. Almeno, a livello estetico.

