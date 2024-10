Chi è Maria Vittoria Minghetti del GF? Età, fidanzato e Instagram (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scelta come concorrente della nuova edizione del GF, conosciamo insieme chi è Maria Vittoria Minghetti: età, fidanzato e Instagram L'articolo Chi è Maria Vittoria Minghetti del GF? Età, fidanzato e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Maria Vittoria Minghetti del GF? Età, fidanzato e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scelta come concorrente della nuova edizione del GF, conosciamo insieme chi è: età,L'articolo Chi èdel GF? Età,proviene da Novella 2000.

Grande Fratello - Iago - Jessica e Mariavittoria ironizzano sul flirt tra Shaila e Javier (ma non sanno ancora che…) - Attualmente l’ex velina sembra aver preso la sua decisione, nonostante un confronto commosso con Spolverato. Il resto della Casa, però, non conosce gli sviluppi della loro liaison: i due, infatti, alla luce del sole appaiono soltanto molto vicini, ma non si lasciano mai andare ad evidenti effusioni. (Isaechia.it)

“Tommaso lo fa di notte…”. Grande Fratello - la verità esce fuori : Mariavittoria è molto delusa e racconta tutto - Mariavittoria, infatti, ha svelato di aver notato dei comportamenti che non le piacciono per niente. In queste ultime ore, però, è trapelato qualcosa di diverso, ossia il vero motivo per cui ha intenzione di allentare con Tommaso. Nello specifico, Tommaso si avvicina a lei solamente di notte, cercando un contatto, mentre di giorno la ignora totalmente. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Mariavittoria e la differenza di età con Tommy : irrompono le inquiline - “Sei, sei son tanti” dichiara la medica. Mariavittoria dopo essersi avvicinata a Tommaso e dopo essersi allontanata, nelle ultime ore si è confrontata con Le Non è la Rai. . La giovane ha chiesto qualche consiglio ad Eleonore, Pamela e Ilaria che subito le hanno consigliato di lasciarsi andare e di vivere tutto ciò che il rapporto può donarle durante la permanenza in Casa. (361magazine.com)