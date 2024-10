Bye Bully: 600 studenti a lezione di prevenzione al bullismo al Teatro Cilea (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 12:00, si terrà al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria l’evento “Bye Bully”, un’iniziativa volta alla prevenzione del bullismo, cyberbullismo e violenza tra pari. L’evento, parte della campagna nazionale promossa dalla OTB-Only The Brave Foundation e dall’Ets Fare X Bene, coinvolgerà circa 600 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Calabria. Negli ultimi 5 anni, la campagna ha raggiunto oltre 50.000 studenti in tutta Italia, grazie alla collaborazione tra OTB e Fare X Bene, che promuovono azioni educative dedicate a giovani e adulti di riferimento. Bye Bully Durante l’incontro, relatori professionisti, peer educator e ambasciatori di Fare X Bene condivideranno storie personali e professionali, offrendo consigli pratici per riconoscere e contrastare i segnali del bullismo. Zon.it - Bye Bully: 600 studenti a lezione di prevenzione al bullismo al Teatro Cilea Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 12:00, si terrà alFrancescodi Reggio Calabria l’evento “Bye”, un’iniziativa volta alladel, cybere violenza tra pari. L’evento, parte della campagna nazionale promossa dalla OTB-Only The Brave Foundation e dall’Ets Fare X Bene, coinvolgerà circa 600delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Calabria. Negli ultimi 5 anni, la campagna ha raggiunto oltre 50.000in tutta Italia, grazie alla collaborazione tra OTB e Fare X Bene, che promuovono azioni educative dedicate a giovani e adulti di riferimento. ByeDurante l’incontro, relatori professionisti, peer educator e ambasciatori di Fare X Bene condivideranno storie personali e professionali, offrendo consigli pratici per riconoscere e contrastare i segnali del

