La Buchmesse di Francoforte chiude con successo : Italia Ospite d’Onore passa il testimone alle Filippine - La cerimonia di passaggio del testimone La cerimonia di passaggio del testimone si è svolta all’interno del Padiglione Italia, dove Mazza ha sottolineato il lavoro svolto nel corso dell’anno per prepararsi a questo evento. La fiera ha permesso di mostrare la ricchezza del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese a un pubblico internazionale, contribuendo così a rafforzare la sua ... (Gaeta.it)

Buchmesse : Mazza chiude l’anno dell’Italia Ospite d’Onore - Il Commissario straordinario Mauro Mazza che, salendo sul palco, ha rivendicato il successo della partecipazione italiana Si è conclusa oggi la 76esima edizione della Buchmesse di Francoforte. La pergamena-simbolo del Paese Ospite d’Onore è stata affidata alle Filippine nell’ambito della cerimonia di passaggio di consegne andata in scena all’interno del Padiglione Italia realizzato da Stefano ... (Sbircialanotizia.it)

