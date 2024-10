Borsa | Europa fiacca in apertura Parigi -045% Londra +009%

Borsa: Europa fiacca in apertura, Parigi -0,45%, Londra +0,09% (Di lunedì 21 ottobre 2024) apertura fiacca per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,45% a 7.579 punti, Londra guadagna lo 0,09% a 8.366 punti, Francoforte cede lo 0,24% a 19.609 punti e Madrid lo 0,3% a 11.889 punti. Quotidiano.net - Borsa: Europa fiacca in apertura, Parigi -0,45%, Londra +0,09% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)per le principali borse europee.cede lo 0,45% a 7.579 punti,guadagna lo 0,09% a 8.366 punti, Francoforte cede lo 0,24% a 19.609 punti e Madrid lo 0,3% a 11.889 punti.

