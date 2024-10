Borsa | Asia in ordine sparso future contrastati Tokyo -007%

Borsa: Asia in ordine sparso, future contrastati, Tokyo -0,07% (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico nella prima seduta della settimana, alla vigilia del vertice del Fondo Monetario Internazionale. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle imminenti trimestrali con il prosieguo della stagione delle trimestrali mentre salgono il greggio (Wti +0,45% a 69,53 dollari al barile), il gas +1,23% a 39,69 euro al MWh) e soprattutto l'oro (+0,56% a 2.738 dollari l'oncia), che ritocca i massimi di sempre. Tokyo ha ceduto lo 0,07%, Taiwan ha guadagnato lo 0,24%, Seul lo 0,43% e Sidney lo 0,74%. Ancora aperte Hong Kong -1,43%), Shanghai (+0,01%), MUmbai (-0,27%) e Singapore (-0,71%). Negativi i future sui listini europei, a parte Londra, contrastati invece quelli Usa. Sale il dollaro a 0,92 euro e 0,77 sterline, stabile invece lo yen, che passa di mano a 149,56 sul biglietto verde. Quotidiano.net - Borsa: Asia in ordine sparso, future contrastati, Tokyo -0,07% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono mosse inle principali borse die Pacifico nella prima seduta della settimana, alla vigilia del vertice del Fondo Monetario Internazionale. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle imminenti trimestrali con il prosieguo della stagione delle trimestrali mentre salgono il greggio (Wti +0,45% a 69,53 dollari al barile), il gas +1,23% a 39,69 euro al MWh) e soprattutto l'oro (+0,56% a 2.738 dollari l'oncia), che ritocca i massimi di sempre.ha ceduto lo 0,07%, Taiwan ha guadagnato lo 0,24%, Seul lo 0,43% e Sidney lo 0,74%. Ancora aperte Hong Kong -1,43%), Shanghai (+0,01%), MUmbai (-0,27%) e Singapore (-0,71%). Negativi isui listini europei, a parte Londra,invece quelli Usa. Sale il dollaro a 0,92 euro e 0,77 sterline, stabile invece lo yen, che passa di mano a 149,56 sul biglietto verde.

