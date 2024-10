Beatrice Valli e Marco Fantini sposi in chiesa, ma è polemica sulla sorella Ludovica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati di nuovo, questa volta in chiesa, per celebrare il loro amore e accompagnare il battesimo della figlia Matilda Luce con un gesto speciale. In realtà però di questa cerimonia a sorpresa non abbiamo molti dettagli, se non una manciata di foto condivise da Beatrice che ha raccontato il coronamento religioso dell’amore con Fantini. Il matrimonio in chiesa di Beatrice Valli e Marco Fantini In coppia dal 2014, anno in cui Marco Fantini scelse Beatrice Valli a Uomini e Donne, i due sono diventati due influencer affermati, vivono a Milano e hanno creato una grande famiglia, composta dal primogenito Alessandro, che Beatrice ha avuto da una precedente unione, e dalle figlie Bianca, Azzurra e Matilda. Sabato 19 ottobre la coppia ha coronato il proprio legame con una cerimonia classica (e sembra anche piuttosto sobria) in chiesa. Dilei.it - Beatrice Valli e Marco Fantini sposi in chiesa, ma è polemica sulla sorella Ludovica Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)si sono sposati di nuovo, questa volta in, per celebrare il loro amore e accompagnare il battesimo della figlia Matilda Luce con un gesto speciale. In realtà però di questa cerimonia a sorpresa non abbiamo molti dettagli, se non una manciata di foto condivise dache ha raccontato il coronamento religioso dell’amore con. Il matrimonio indiIn coppia dal 2014, anno in cuiscelsea Uomini e Donne, i due sono diventati due influencer affermati, vivono a Milano e hanno creato una grande famiglia, composta dal primogenito Alessandro, cheha avuto da una precedente unione, e dalle figlie Bianca, Azzurra e Matilda. Sabato 19 ottobre la coppia ha coronato il proprio legame con una cerimonia classica (e sembra anche piuttosto sobria) in

