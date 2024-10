Ilrestodelcarlino.it - Ascoli in crisi di gioco e risultati . E sempre meno tifosi al Del Duca

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’è in caduta libera. Il crollo delle presenze fatto registrare nell’ultimo match casalingo perso in casa 1-0 contro il Perugia testimonia in maniera lampante quanto la piazza stia esprimendo disappunto e delusione per ciò che il Picchio sta facendo vedere sul campo. Il drammatico rendimento continua a produrre una serie disconcertanti come non si era quasi mai visto prima nel corso dell’ultracentenaria e gloriosa storia del club di corso Vittorio Emanuele. Le ultime sei partite disputate hanno visto i bianconeri mettere in cascina soltanto la miseria di un punto a Carpi (2-2) e, nonostante il doppio cambio in panchina attuato prima con Ledesma poi con Di Carlo, non si è ancora trovato il bandolo della matassa per invertire la rotta. Sabato pomeriggio al Delc’erano 4.