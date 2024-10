Arresto per omicidio a Chiesanuova: resta in carcere un giovane di 22 anni accusato di aver ucciso la zia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mattia Scutti, un disoccupato di 22 anni, rimarrà in carcere dopo essere stato arrestato il 17 ottobre con l’accusa di aver ucciso la zia, Laura Frosecchi, di 55 anni. L’omicidio è avvenuto all’interno del negozio della vittima a Chiesanuova, un’area situata nelle vicinanze di Firenze. Durante l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari Gianluca Mancuso ha considerato il rischio di recidiva e ha stabilito di convalidare l’Arresto. Il drammatico evento di Chiesanuova L’atto criminoso si è verificato in un contesto familiare, dove il giovane avrebbe sparato alla zia utilizzando una pistola calibro 8. La notizia ha suscitato un grande scalpore nella comunità, portando all’inizio di un’indagine da parte delle forze dell’ordine. Gaeta.it - Arresto per omicidio a Chiesanuova: resta in carcere un giovane di 22 anni accusato di aver ucciso la zia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mattia Scutti, un disoccupato di 22, rimarrà indopo essere stato arto il 17 ottobre con l’accusa dila zia, Laura Frosecchi, di 55. L’è avvenuto all’interno del negozio della vittima a, un’area situata nelle vicinanze di Firenze. Durante l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari Gianluca Mancuso ha considerato il rischio di recidiva e ha stabilito di convalidare l’. Il drammatico evento diL’atto criminoso si è verificato in un contesto familiare, dove ilavrebbe sparato alla zia utilizzando una pistola calibro 8. La notizia ha suscitato un grande scalpore nella comunità, portando all’inizio di un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

